المصروفات الدراسية 2024 لجميع المراحل التعليمية

المصروفات الدراسية.. يبدأ العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023، حيث يكون عدد الأسابيع بداية من موعد بدء الدراسة 2024 في العام الدراسي الجديد 2024 حتى نهاية العام الدراسي نحو 35 أسبوع.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد ستكون الأحد 14 يناير 2024، وامتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون السبت 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

المصروفات الدراسية 2024

قيمة المصروفات الدراسية لعام 2023 /2024

مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تبلغ قيمة الرسوم 312.60 جنيه.

تبلغ قيمة الرسوم لطلاب المرحلة الإعدادية 212.60 جنيه.

الطلاب في الصف الأول الثانوي 527.60 جنيه.

طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.

طلاب الصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.

طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية 2024

أبناء شهداء ثورة يناير.

أبناء مصابي الثورة.

أبناء المرأة المطلقة والمهجورة.

الأبناء في دور الرعاية الاجتماعية.

الأبناء الأيتام ( يتامى الأب).

الطلاب أبناء ذوي الإعاقة والمكفوفين.

جميع طلبة وطالبات مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة.

طرق سداد المصروفات الدراسية 2024

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب سداد المصروفات الدراسية 2023 من خلال طريقتين، وهما، كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 بشكل كامل، ونظام الأقساط في مواعيد محددة

وجاءت طرقة دفع المصروفات الدراسية من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كالتالي:

حدد كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كاملة على الكود 666.

نظام دفع المصروفات الدراسية بشكل أقساط من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري على كود 66609.

كما يشمل كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، كافة البيانات الشخصية التي تخص الطالب، والتي تتضمن التالي: الاسم الرباعي، محل إقامة الطالب، المرحلة التعليمية، واسم المدرسة، وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

طرق سداد المصروفات الدراسية 2024

طرق يمكن الاعتماد عليها لسداد المصروفات الدراسية 2023:

تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

يسدد الطالب الرسوم بالرقم القومي للطالب.

متاح أيضا سدادها عبر خدمات (مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

تسدد الرسوم على خدمات (فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان).