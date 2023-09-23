السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المجر: لا حاجة لعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قال إنه لا حاجة إلى فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

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وأضاف "سيارتو" في أعقاب لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بنيويورك، "للأسف لم يكن هناك بعد أي تقييم أو تحليل مهني للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

العقوبات ضد روسيا

وذكر أنَّ مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائمًا بطابع عاطفي وسياسي وأيديولوجي، مضيفا "إذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة النظر البراجماتية، فسنرى أنها تلحق أضرارًا أكثر بأوروبا مما تسببه لروسيا".

وأكد: "نعتقد أنه لا نحتاج إلى حزم جديدة من العقوبات، ونأمل في أننا سنتمكن من العودة إلى التعاون المتحضر بين الشرق والغرب؛ لأن ذلك ينسجم مع مصالحنا".

الاتحاد الأوروبي

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول أنَّ الاتحاد الأوروبي مُستعد لمناقشة الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي قد يتم تقديمها في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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