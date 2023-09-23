أسعار الدواجن اليوم السبت في أسواق البحيرة

قامت “بوابة الوفد الالكترونية” بجولة في بعض أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت 23سبتمبر2023م.

والتي شهدت إستقرارا في الأسعار ،حيث تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 69إلي 71جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين96إلي 98جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 122جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البط مولر مابين 84إلي 87جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .