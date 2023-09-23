السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الدواجن اليوم السبت في أسواق البحيرة

أسعار الطيور
أسعار الطيور

قامت “بوابة الوفد الالكترونية” بجولة في بعض أسواق  الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت 23سبتمبر2023م.

والتي شهدت إستقرارا في الأسعار ،حيث تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 69إلي 71جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين96إلي 98جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 122جنيها للكيلو.

 وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 84إلي 87جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .

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