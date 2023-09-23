سلمى علي تحرز فضية بطولة العالم للباراتايكوندو بالمكسيك

في انجاز جديد للاتحاد المصري للتايكوندو حققت بطلة مصر سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية ببطولة العالم وذلك بعد خسارتها في المباراة النهائية امام بطلة المكسيك ١/٣وكانت سلمي قد تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على بطلة البرازيل بنتيجة (7-2) في مباراة نصف النهائي

وتواصل بطلة مصر سلمي انجازاتها بعد الفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبري (فئة G6) والتي اقيمت بالمكسيك لتصبح اول فتاة ولاعبة باراتايكوندو مصرية وعربية وافريقية تفوز بميداليتين فى بطولة العالم وبطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو

ويرأس بعثة منتخب مصر فى البطولة المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب الباراتايكوندو وتضم البعثة المدرب العام دكتور إسماعيل مهران واللاعبين سلمي على ميزان -52 كجم ، عبد الرحمن فرج ميزان -70 كجم ، عبد الرحمن إسماعيل وزن -58 كجم

واستعد المنتخب للبطولة بإقامة معسكر تدريبى مشترك مع المنتخب الباراليمبى السعودى والذى أقيم بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.