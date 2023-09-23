هزة أرضية عنيفة تضرب صيدا اللبنانية بقوة 4.7 ريختر

شعر سكان مدينة صيدا في "لبنان" بهزة أرضية مصدرها الساحل السوري، حسبما أفادت صحيفة اللواء اللبنانية، صباح اليوم السبت.

وفي سياق آخر، كانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أفادت بضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا، وعلى عمق 22 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر

ضرب زلزال بقوة 3.9 ريختر محافظة "كهرمان مرعش" التركية، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، مساء الخميس.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة علي مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.