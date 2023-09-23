وظائف بمواقع الشركة العامة للصوامع.. اعرف التخصصات والشروط

وظائف خالية.. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، نظام العقد المؤقت وبنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج.

وذلك بالصوامع التابعة للشركة فى محافظات، "القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، السويس".

وظائف الشركة العامة للصوامع

وتضمنت الوظائف المطلوبة "مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدًا، ومهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، بتقدير جيد جدًا، وكذلك فني كهرباء حاصل على دبلوم صنايع كهرباء، وفني ميكانيا حاصل على دبلوم صنايع، وأخصائي زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة، وفني زراعي حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهده قمح حاصل على دبلوم متوسط، ووزان حاصل على دبلوم متوسط ، وأن يكون لديه رخصة سارية".

التقديم لوظائف الشركة العامة للصوامع

ويتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الرسمى فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل، ومن شروط التقدم للوظيفة ألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا في يناير 2024، وأن يكون من أبناء المحافظات المذكورة، واجتياز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

تأتي تلك الوظائف في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع، حيث تعمل الصوامع حاليًا وفقًا لأحدث التكنولوجيا.

تنفيذ المشروع القومي للصوامع

والجدير بالذكر أنه قد نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومي للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بدلًا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة، مما ساعد على جودة إنتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التي كانت تهدر في الماضي بسبب الشون الترابية.