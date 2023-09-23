نشرة أخبار التوك شو.. جدل منع النقاب في المدارس واخر أيام الصيف

حرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار، معقبًا: "محتاجين رقابة مشددة على الأسعار".

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مصطفى بكري يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة ضد جشع التجار (فيديو)



قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إنه قام برفع دعوى قضية على الفنان مصطفى قمر، معقبا:" توقف عن الكذب".

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طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: قال في حقي كلام مؤسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن حالة الطقس غدًا السبت 23 سبتمبر 2023، وهو يوافق أول أيام فصل الخريف.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد أول أيام فصل الخريف (شاهد)



عقب الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، على قرار منع ارتداء النقاب في المدارس.

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أزهري يعلق على قرار منع ارتداء النقاب في المدارس (شاهد)

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب داخل المدارس.

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المفتي معلقا على منع النقاب بالمدارس: الدولة تحدد الزي الرسمي للطلاب (فيديو)



شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على جامعة الإخوان الإرهابية، وعلى حلفائها، معبرا عن رفضه بكل قوة من فكرة عودة هذه الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى.

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عمرو أديب يفتح النار على الإخوان والمتعاطفين معهم..هقول كلام قبيح (فيديو)



أشاد الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بجهود مصر والقوات المسلحة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين عقب الإعصار المدمر، لافتا إلى أن مصر ستظل نبض الأمة العربية وما يصيب ابنائها من أوجاع وآلام يؤثر على أشقائهم في مصر.

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وجدي زين الدين: مصر ستظل دائما الأم والقلب النابض لكل الدول العربية (فيديو)



كشف محمد مطاوع، الناقد الرياضي، عن تفاصيل المشادة في مباراة الزمالك وبيراميدز، التي حدثت عقب إطلاق حكم مباراة الزمالك وبيراميدز صافرة النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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ناقد رياضي يكشف سبب مشادة جهازي الزمالك وبيراميدز (فيديو)



كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: "بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية

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بشرى من التأمينات حول زيادة أصحاب المعاشات (فيديو)



كِشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، المسئول عن إزالة صور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق خلال الفترة الماضية.

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البناني يكشف المسئول عن إزالة صور مرتضى منصور وحقيقة تبرع رجال الأعمال (فيديو)

