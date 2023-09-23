حملة لإزالة مخالفة البناء ليلاً بدشلوط في أسيوط

نظرًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتعليمات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فور حدوثها، تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء ليلاً على الأرض الزراعية بقرية باويط التابعة للوحدة المحلية بدشلوط وبحضور المحاسب حسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط وممدوح عبد القادر على مدير المتابعة بالوحدة المحلية بدشلوط ومسئول التنظيم بالوحدة المحلية بدشلوط بمتابعة هلال عبدالحميد دسوقى سكرتير الوحدة وبحضور سلامه يحيي مدير التنظيم بالوحدة المحلية وممدوح عبدالقادر مدير المتابعة بالوحدة المحلية وفني تنظيم الوحدة محمد حماد وجمال جاد وعمر عبدالعزيز أمن الوحدة وتمت ازاله المخالفه بالكامل وتم رفع الانقاض.

يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين، حيث يعتبر البناء الغير مرخص والتعدي على الأراضي الزراعية انتهاكًا للقوانين والتشريعات المحلية.

وتُعد بلدية دشلوط من الأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق القوانين وضبط المخالفات، حيث تعزز جهودها في رصد واكتشاف البناءات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها. تقوم البلدية بالتعاون مع الشرطة والجهات المختصة لتفعيل الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.

إزالة التعديات على الأرض، سواء كانت أراضي ملك للدولة أو للمواطنين، تُعتبر من الأولويات الرئيسية لضمان استدامة القطاع الزراعي وحماية حقوق المزارعين. فبفضل هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على التربة الزراعية ومواصلة توفير المحاصيل الغذائية الأساسية للاستهلاك المحلي.

تشدد الجهود المستمرة للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية على ضرورة التوعية والتثقيف العام حول أهمية الاحتفاظ بالأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها. تهدف هذه الجهود إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية والإبلاغ عن أي تعديات قد يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يتعين علينا جميعًا الوقوف معًا للحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الاستدامة الزراعية والغذائية في منطقتنا. ويجب على المواطنين الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالبناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

حملة لإزالة مخالفة بناء ليلاً على الأرض الزراعية بقرية باويط بدشلوط

حملة لإزالة مخالفة بناء ليلاً على الأرض الزراعية بقرية باويط بدشلوط