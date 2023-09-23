حملات مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المخلفات بمركز ديروط

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمركز ومدينة ديروط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وتحت اشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى نائبى رئيس مركز ومدينة ديروط وبحضور محمد رضا أنور عباس مدير إدارة المتابعة الميدانية وعمر نافع عبد المعطى مسئول إدارة المتابعة الميدانية ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات وصلاح عبدالغنى شكل مدير قطاع النظافة بالتنسيق مع قسم النظافة وقسم الإشغالات بمتابعة اعمال رفع كفاءة النظافة والإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط رفع جميع مقالب القمامة بمدينة ديروط ورفع جميع مخلفات تقليم الأشجار والأتربة بجوار مدرسة الصنايع بنين وغرب مدرسة الثانوية العسكرية وجميع شوراع ديروط تم نظافتها بالكامل.

جاءت هذه الحملة المكبرة لرفع الإشغالات ورفع المخلفات في مدينة ديروط كجزء من جهود البلدية الرامية لتحسين حالة النظافة بالمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. لقد تمت مداواة العديد من الشوارع في المدينة، حيث تم رفع جميع المقالب غير القانونية للقمامة، وتجميع جميع المخلفات التي تنتج من تقليم الأشجار وإزالة الأتربة.

تم التركيز بشكل خاص على منطقتين مهمتين في المدينة. أولاً، تم رفع جميع المخلفات والأتربة بجوار مدرسة الصنايع بنين، وهي تعتبر منطقة ذات أهمية كبيرة في المدينة. ثانياً، تمت معالجة المخلفات في منطقة غرب المدرسة الثانوية العسكرية لتحسين مظهر المنطقة وتوفير بيئة صحية للطلاب والسكان المحليين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيف جميع الشوارع في المدينة بشكل شامل لضمان توفير بيئة نظيفة وجميلة للمواطنين. استخدمت البلدية جميع الموارد المتاحة لها لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الآليات والفرق العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة المكبرة هي جزء من سلسلة من الحملات التي تقوم بها البلدية للمحافظة على النظافة في المدينة. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام البلدية بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

بالنظر إلى هذه الإجراءات الإيجابية، يعتقد السكان المحليون أنهم سيستفيدون من مدينة أكثر جاذبية ونظافة، وسيتاح لهم الاستمتاع بحياة صحية ومريحة. كما يتعين على المواطنين الحفاظ على النظافة وعدم التسبب في الإشغالات، والعمل بالتعاون مع البلدية للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للجميع.

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط