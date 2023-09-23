حملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع بحي شرق أسيوط

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وفرض الانضباط في شارع النميس وشارع المحافظة وشارع أحمد علوبة، قام عبد اللطيف بفرض الانضباط في شوارع الحي من خلال حملات كبيرة للأعمال في حي شرق بالتعاون مع تراخيص المحلات.

قام حي شرق اسيوط بحملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي برئاسة الدكتور عبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق والسيد سيد عباس والسيد عاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي وكانت الحملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري وتسهيل حركة المرور في الحي، حيث تم رفع كل أنواع الأشغال والإعلانات التي تعوق حركة المرور وتؤثر على راحة المواطنين. وقد أدت الحملة إلى إصدار العديد من المخالفات المتنوعة التي تشمل الأشغال الغير مرخصة، والإعلانات الغير مراعية للقوانين، وتراكم القمامة، وانتهاكات البيئة.

وقد تم تكوين فريق متكامل من قسم الأشغالات وإدارة الإعلانات والمتابعة الميدانية بالحي لتنفيذ الحملة بشكل فعال. وقد قاموا بالتفتيش ورصد جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

تعد هذه الحملة الإصلاحية خطوة مهمة في تحسين الحالة المرورية في الحي. فعن طريق إزالة العوائق وتنظيم الأشغال والإعلانات، يمكن تحقيق تحسين كبير في سهولة وانسيابية حركة المرور، مما يساهم في تقليل الازدحام، وتحسين جودة حياة سكان الحي.

هذه الحملة تعكس الالتزام والتفاني للجهات المعنية في تشجيع الانضباط المروري والمحافظة على سلامة شوارع الحي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات المكثفة لضمان استمرار وجود بيئة آمنة ومريحة للمرتادين والمارة في الحي.

وأوضح عبد اللطيف رئيس حي شرق اسيوط أن تلك الحملات ضمن الحملات التي يقوم بها الحي يوميًا سواء كانت حملات نظافة أو تجميل أو رفع الأعمال من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي وتسهيل حركة المواطنين.

كما شدد عبد اللطيف على نوابه بضرورة استمرار تلك الحملات لردع المخالفين والحفاظ على الانضباط وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وناشد المواطنين أصحاب المحلات التي تدير بدون ترخيص بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتنظيم أوضاعهم واستخراج تراخيص الإعلانات الخاصة بالمحلات.

وتأمل الإدارة الحكومية في أن تظل هذه الجهود الحثيثة جارية للحفاظ على النظام والانضباط المروري. وتشجع جميع سكان الحي على التعاون والالتزام بالقوانين المرورية وعدم التعرض للممتلكات العامة وتحريك السيارات بمسؤولية واحترام لجميع المستخدمين للطريق.

حملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط