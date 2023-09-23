حي شرق أسيوط يتتصدى لعملية بناء مخالف

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لمواجهة أي عمليات بناء غير قانونية في المحافظة والقضاء على التشييد العشوائي وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بحزم للمخالفين من خلال تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية، تبين أن أحد المواطنين قام بالبناء بشكل مخالف.

وكذلك يواجه حي شرق أسيوط تحدياً مهماً، حيث يعاني من مشكلة تزايد البناء المخالف والشدات الخشبية التي تثير المخاوف بشأن سلامة المباني السكنية. ولكن يقوم الحي بالتصدي لهذه المشكلة بقوة وحزم.

تمر هذه المشكلة على نحو متكرر في مناطق مختلفة من مصر، حيث يقوم البعض ببناء المباني المخالفة دون الحصول على تراخيص من الجهات المسؤولة. وتُعتبر هذه المباني غير قانونية وغير آمنة، مما يشكل تهديداً للسكان والبيئة المحيطة.

وفي هذا السياق، قام حي شرق أسيوط بتنفيذ حملة قوية للتصدي للبناء المخالف في شارع فوزية نجيب 1. وتضمنت الحملة إزالة الشدات الخشبية التي تم تركيبها لتعزيز الدور السابع في مبنى مخالف. تسببت هذه الشدات في زيادة واضحة في حمولة البناء وتهديد استقرار المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات أيضاً بمصادرة المواد المستخدمة في البناء المخالف، بما في ذلك الألواح الخشبية والأشجار المستخدمة في تشطيب الشدات. وتم اتخاذ هذه الإجراءات القوية للحد من تكرار مثل هذه الممارسات وإرسال رسالة قوية للمخالفين.

حملة الإزالة الفورية بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم وتحت اشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس حى شرق اسيوط

أكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة متابعة الحالة بشكل مستمر وتشكيل فرق لمنع أي تعديات جديدة ووقف البناء غير القانوني فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وتعزيز دولة القانون ومواجهة البناء غير القانوني والعشوائي.

إن جهود حي شرق أسيوط في التصدي للبناء المخالف هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على سلامة السكان والتشديد على احترام القوانين العقارية والبيئية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي قد يواجهها الحي في طريقه، فإن من الضروري أن يستمر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الواقعية والتعاون مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة المستعصية.

يجب أن يستفيد الحي من تجارب النجاح في مكافحة البناء المخالف في مناطق أخرى من مصر، وتطوير إجراءات أكثر صرامة لضمان أن يتم الامتثال للقوانين واللوائح أثناء عمليات البناء. كما يجب أن تتواصل جهود التوعية والتثقيف للمواطنين بأهمية احترام القوانين والتزام العمليات البنائية القانونية.

باختصار، فإن استمرار جهود حي شرق أسيوط في مكافحة البناء المخالف وإزالة الشدات الخشبية يشكل خطوة إيجابية في تعزيز سلامة المجتمع المحلي. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستدامة ويعمل فيها الحي بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والأهلية للحد من هذه المشكلة وضمان استقرار المباني وسلامة المواطنين.

حي شرق اسيوط يتتصدى لبناء مخالف وإزالة للأعمدة الخشبية للدور السابع العلوي

حي شرق اسيوط يتتصدى لبناء مخالف وإزالة للأعمدة الخشبية للدور السابع العلوي