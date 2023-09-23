حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات بمنطقة الأثار بمركز أسيوط

بناءً على التوجيهات والإشراف الذي تلقاه فريق العمل في مركز ومدينة أسيوط، تم البدء في حملة نظافة شاملة في منطقة الآثار بعزبة أبو القاسم بمنقباد. وهدفت هذه الحملة إلى رفع التراكمات وتنظيف المنطقة، بما يسهم في تجميل القرية والحفاظ على مظهرها الجميل.

تولى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إصدار تعليمات بضرورة العمل على تنفيذ هذه الحملة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسيوط، المهندس حسني درويش، ونائب رئيس المركز، المهندس شنوده موسى، بالإضافة إلى مسؤول المخلفات الصلبة في الوحدة المحلية بمنقباد، علاء شعبان.

تعتبر منطقة الآثار في عزبة أبو القاسم من المناطق التي تعكس التاريخ والثقافة العريقة لمدينة أسيوط. ومن أجل المحافظة على هذا التراث الثقافي، فإن إزالة التراكمات وإعادة نظافة المنطقة تعتبر أمرًا ضروريًا ومهمًا جدًا.

تم تكليف فريق العمل بالبدء في رفع التراكمات الموجودة في المنطقة، حيث يعملون على تنظيف الأثار وإزالة المخلفات بشكل فعال. ويتواصل العمل حاليًا لاستكمال رفع التراكمات المتبقية، مع الحرص على الحفاظ على نظافة المنطقة وتجميلها.

يأتي هذا الإجراء ضمن حملة أكبر للنظافة وتحسين المظهر العام للمدينة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحضرية والثقافية. ويهدف الفريق إلى توعية الأهالي بأهمية الحفاظ على نظافة المنطقة والتعاون للحفاظ على جمالها وتراثها الثقافي. ويعتبر هذا العمل جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمال مدينة أسيوط وتطويرها بشكل شامل.

بهذه الجهود المبذولة، نأمل أن يشعر سكان المدينة بالفخر والرضا عن مدينتهم، كما أننا نأمل أن تكون هذه الحملة قد حققت النتائج المرجوة في تحسين المظهر العام لمنطقة الآثار وترك أثر إيجابي على قاطني المنطقة.