كلوب: هذا هو ليفربول جديد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أن الفريق بدأ في التحسن بشكل تدريجي، بعد الموسم الماضي العاصف الذي مر به النادي.

وأوضح المدرب الألماني في تصريحات نشرتها صحفية "ديلي ميل" البريطانية، بالأمس الجمعة، أنه متحمس لإعادة بناء الفريق مرة أخري، حيث قال: "منذ اليوم الأول بعودتنا للتدريبات، استمتعت بالأمر كثيرا".

وتابع: "فقد كنت متحمسًا حقًا لإعادة البناء، والطريقة الجديدة والطاقة الجديدة، قررنا أنه يتعين علينا تغيير الكثير".

وأردف: "أردنا التغيير إلى الأبد، ليس لأننا مضطرون لذلك، فأنا مازلت متحمسًا، نحن لسنا مستقرين بعد، هناك أشياء كثيرة، لكننا جيدون حقا بالفعل، إنها بداية جيدة، ولا شيء أكثر من ذلك".

بينما استطرد: "مباراة أستون فيلا كانت جيدة للغاية، لكن بعد ذلك بأسبوعين ضد وولفرهامبتون لعبنا شوطًا أول سيئا حقا".

وأكمل: "ليس هناك من يريد أن يرى ذلك، لكنه جزء من الأمر، عندما تريد تغيير الأشياء، لا يمكنك توقع أن يتم كل شيء منذ اللحظة الأولى، إذا كنت تتوقع ذلك، فلن تكون سعيدا أبدا بالخطوات التي تتخذها.. وهذا مهم للتحسن".

وضاف: "هذا هو ليفربول الجديد، لكن هذه كانت مجرد لمحة واحدة عما يمكن أن نكون عليه، فنحن لا نعرف أين يمكن أن ينتهي بنا الأمر.. لقد كانت علامة جيدة حقا على أننا نسير حاليا في الاتجاه الصحيح".