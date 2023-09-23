مدرب الزمالك السابق يحمل أورسوريو نتيجة بيراميدز

انتقد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قال خالد جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو بدأ مباراة بيراميدز بتشكيل خاطئ وساهم بشكل كبير في تراجع الزمالك"

أضاف: "الحمد لله على إن الزمالك اجتاز اختبار قوي جدا في ظل الظروف السيئة التي تطارد النادي"

واختتم: "الزمالك كان ممكن يخرج بنتيجة فضيحة، في ظل الظروف الصعبة التي تطارد النادي".

تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عبر لاعبه عبدالله السعيد من تسديدة متقنة عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، لُينهي شوطه الأول بتلك النتيجة، قبل أن يعود الزمالك مع بداية الشوط الثاني ويدرك نبيل عماد دونجا هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 56، ثم عاد إبراهيما ناداي ليسجل ثاني أهداف الزمالك عند الدقيقة 61.

نجح رمضان صبحي في خطف هدف التعادل لبيراميدز عند الدقيقة 77، ليعود باللقاء إلى نقطة البداية وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.