موقف حراسة مرمى الزمالك بعد عودة محمد عواد

كشف محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، موقف حراسة المرمى في القلعة البيضاء بعد عودة محمد عواد خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت حراسة مرمى الزمالك مصدر قلق في الفترة الأخيرة بعد تراجع أداء محمد صبحي.

وقال عبدالمنصف في تصريحات تليفزيونية “ محمد عواد جاهز للعودة بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي واللاعب أدى الفقرة الفنية وخاض التقسيمة مع الفريق، بعد نهاية برنامجه التأهيلي ”.

وأضاف “ سنكثف التدريبات الفنية للحارس حتى يصل للجاهزية القصوى. الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني ”.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتعادل الزمالك في مباراته الافتتاحية مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الدوري المصري.