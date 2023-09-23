راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي

يسعى إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وكان اليونايتد قد تعرض للخسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما كانت آخر مباراة للفريق بالبريميرليج خسر أمام برايتون بنتيجة 3/1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أندرية أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت.

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جارناتشو.

في سياق متصل، تسود حالة الغضب بين جماهير مانشستر يونايتد، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج.

موعد مباراة

تبدأ مباراة بيرنلي أمام نظيره مانشستر يونايتد في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب تورف مور.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة بيرنلي أمام مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 5 جولات، بينما يحل بيرنلي في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.