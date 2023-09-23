موعد مواجهة مانشستر يونايتد وبيرنلي

تسيطر حالة من الغضب وسط جماهير مانشستر يونايتد، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج.



وكان اليونايتد قد تلقى خسارة من نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4/3، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

بينما كانت آخر مواجهة لليونايتد في البريميرليط أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/1.

ويواجه تين هاج انتقادات عنيفة للغاية بعد تردي مستويات ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية، على الرغم من توفير جميع متطلباته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موعد مباراة اليونايتد وبيرنلي

تنطلق مواجهة بيرنلي أمام مانشستر يونايتد في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب تورف مور.



القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة بيرنلي أمام مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 5 جولات، بينما يحل بيرنلي في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.