موعد مباراة النصر القادمة بعد الكلاسيكو

يستعد فريق النصر لبدء غمار منافسات كأس الملك السعودي، وذلك عندما يواجه فريق أحد في الدور 32 من البطولة المحلية.

ويحل النصر ضيفا على فريق أحد يوم الاثنين المقبل، على ملعب عبدالله الفيصل في جدة، عند تمام التاسعة مساءً بتوقيت الرياض ضمن منافسات دور 32 ببطولة كأس الملك السعودي.

النصر يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة بالمركز السادس بفارق النتائج المباشرة.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس – محمد آل فتيل – إيمريك لابورت – سلطان الغنام .

في خط الوسط: مارسيل بروزوفيش – عبدالله الخيبري.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب – ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.