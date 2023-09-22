خبز الحبوب الكاملة ضار لمرضى أمراض الجهاز الهضمي.. طبيبة توضح

يعتبر خبز الحبوب الكاملة صحيًا بشكل خاص لأن تناوله لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم (كما هو الحال مع الخبز الأبيض على سبيل المثال)، ولكن لا يستطيع الجميع تناول هذا الخبز الصحي دون عواقب، أبلغت الدكتورة موخينا في مقابلة عن الحالات التي يضر فيها خبز الحبوب الكاملة بالجسم.

وقالت ماريات موخينا في حديثها مع موسكو 24: "بادئ ذي بدء، لا يُسمح بتناول خبز الحبوب الكاملة إذا كنت تعاني من أمراض الجهاز الهضمي، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة".

بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة لتناول خبز الحبوب الكاملة إذا كان لديك عدم تحمل الطعام لحبوب معينة أو الغلوتين، وهو بروتين نباتي موجود في الشعير والجاودار والقمح.

وحذرت موخينا من أن تناول خبز الحبوب الكاملة الذي يحتوي على الحبوب التي لا يتحملها الجسم يمكن أن يثير رد فعل سلبيا لجهاز المناعة والالتهابات، وذكرت أن خبز الحبوب الكاملة مع عدم تحمل الحبوب يضر بجهاز المناعة.

والجسم في الواقع ينظر إلى هذا الطعام على أنه فيروس، أو بكتيريا. ويتم تصنيع الأجسام المضادة له، وقالت ماريات موخينا: "كل هذا له تأثير سلبي على الصحة ويجهد جهاز المناعة".