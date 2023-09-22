عمرو أديب يفتح النار على الإخوان والمتعاطفين معهم..هقول كلام قبيح (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على جامعة الإخوان الإرهابية، وعلى حلفائها، معبرا عن رفضه بكل قوة من فكرة عودة هذه الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى.

وقال عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة: "موضوع الإخوان غير مطروح وأيضا حلفاء الإخوان أيضا موضوع مرفوض، وكل من يخصهم أو حتى يتعلق بهم مرفوض تماما".



وأضاف عمرو أديب: "حاسس انه هيطلع مني كلام قبيح ضد أي حد يقولي متعاطف مع الإخوان.. دي مافيا، ولهم تاريخ أسود ومنيل بنيلة".

الإخوان عايزين يرجعوا بأية طريقة

وتابع: "الإخوان عايزين يرجعوا بأية طريقة، والإخوان مش مصريين، لا خالص، ليس لهم أي علاقة بمصر ولا بأي بلد".

