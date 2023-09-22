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الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طبيبة تحدد امراض القلب التي تصيب المراهقين

بوابة الوفد الإلكترونية

بين أمراض القلب التي غالبا ما تشخص لدى المراهقين، عيوب القلب الخلقية والتشوهات الهيكلية غير المكتشفة في مرحلة الطفولة.

 

وتقول: "المرض الآخر المنتشر بين المراهقين هو ارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن في مرحلة الشباب يكون هذا ناتجا عن مرض آخر، الذي يجب تشخيصه وعلاجه".

وتختتم الطبيبة حديثها، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أعراض لم تكن موجودة سابقا، مثل ألم في الصدر وضيق التنفس واضطراب ضربات القلب وفقدان الوعي والتعب السريع، يجب استشارة طبيب مختص بأمراض القلب لتشخيص السبب وعلاجه.

 

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