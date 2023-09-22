النصر والأهلي.. كريستيانو رونالدو وتاليسكا يحسمان الكلاسيكو بسيناريو مثير

انتهت قمة الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي، والتي جمعت النصر بنظيره أهلي جدة، في المباراة التي شهدها ملعب جامعة الملك سعود.



ونجح النصر في تحقيق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في كلاسيكو الكرة السعودية.

تفاصيل المباراة

استطاع النصر من التقدم في النتيجة على أهلي جدة الشوط الأول على الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة صاروخية أرضية، حيث لم يستطع الحارس إدوارد ميندي في التصدي لها.

بينما أحرز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول برأسية رائعة ومتقنة من البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وجاء هدف تقليص الفارق من قبل الإيفواري فرانك كيسي للأهلي في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح النصر.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تمكن النجم البرازيلي من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للنصر من تسديدة صاروخية

بينما أضاف الدون كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني من المباراة، لكن فراس البريكان سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 4/3.

وكان النصر قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، ايمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: آندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، ميريح ديميرال، بسام الحريجي.

الهجوم: رياض محرز، سانت ماكسيميان، روبيرتو فيرمينو.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد النصر للنقطة 15 في المركز الخامس، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس ب 15 نقطة.