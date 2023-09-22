كندا تكشف عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 480 مليون دولار

قررت "كندا"، منح أوكرانيا 650 مليون دولار كندي، على شكل مساعدات عسكرية جديدة بعد دعم أمريكا أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الجمعة.

وقال جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، أمام البرلمان، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبلاده، إن كندا ستمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية تقدَّر قيمتها بـ650 مليون دولار كندي "482 مليون دولار أمريكي".

وأعلن ترودو أن هذه المساعدات ستقسم على ثلاث سنوات، وستشمل تسليم كييف نحو 50 آلية مدرَّعة، وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز "إف-16".

أمريكا تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كشفت "وزارة الخارجية الأمريكية"، عن مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الإثنين.

وفي يوليو الماضي، قدمت الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية تشمل تقديم معدات وخدمات دفاعية مثل الرادارات والأسلحة المضادة للدروع والمركبات المدرعة.

حيث تذهب المساعدات إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وتعزيز سيادتها وأمنها، وهذه المساعدات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بالتعاون الأمني مع أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.