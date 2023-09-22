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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفتي معلقا على منع النقاب بالمدارس: الدولة تحدد الزي الرسمي للطلاب (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب داخل المدارس.

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أزهري يعلق على قرار منع ارتداء النقاب في المدارس (شاهد)

وقال شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الزي المدرسي تحدده الدولة، ودار الإفتاء لا تقف عند زي محدد، طالما كان في نطاق ما أمر الشرع.

ارتداء الحجاب يحقق الشرع

وأكد  شوقي علام أن الفتاة التي تذهب إلى المدرسة مرتدية الحجاب ويغطي الشعر والرقبة؛ فهو أمر محقق للشرع الشريف.

وعن النقاب، قال إن  الفتوى استقرت على أن النقاب عادة، مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة؛ أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب.

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