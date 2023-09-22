المفتي معلقا على منع النقاب بالمدارس: الدولة تحدد الزي الرسمي للطلاب (فيديو)

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بمنع النقاب داخل المدارس.

وقال شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الزي المدرسي تحدده الدولة، ودار الإفتاء لا تقف عند زي محدد، طالما كان في نطاق ما أمر الشرع.

ارتداء الحجاب يحقق الشرع

وأكد شوقي علام أن الفتاة التي تذهب إلى المدرسة مرتدية الحجاب ويغطي الشعر والرقبة؛ فهو أمر محقق للشرع الشريف.

وعن النقاب، قال إن الفتوى استقرت على أن النقاب عادة، مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة؛ أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب.