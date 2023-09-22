الطحالب البحرية تعزز صحة الدماغ بشكل عام.. دراسة توضح

يعتبر زيت الزيتون والسلمون من مصادر أحماض أوميجا 3 الضرورية للحفاظ على الصحة، قال العلماء إن الطحالب يمكن أن تحل محل هذه المنتجات باهظة الثمن بسهولة.

وتناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 يضمن وظائف جيدة للدماغ والرؤية، كما أنه مهم أيضًا لصحة الشعر والجلد، وفقًا لموقع Medicalxpress، فضلا عن حقيقة أن الخبراء يوصون بالطحالب غير المكلفة والتي يمكن الوصول إليها بالتأكيد أكثر من زيت الزيتون والأسماك الحمراء كمصدر للأحماض الدهنية القيمة.

الطحالب وفقا للعلماء، غنية بالمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وكذلك الكاروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية.

في الواقع، من خلال تناول الطحالب، تصبح الأسماك مصدرًا قويًا للأوميجا 3 ومع ذلك، فإن تناول الأسماك يمكن أن يكون خطيرًا بسبب احتمال احتوائها على مواد سامة، مثل الزئبق، ووأوضح الخبراء العلميون أن الطحالب أقل عرضة للملوثات.

ووفقا لبياناتهم، أظهرت الدراسات أن الأعشاب البحرية يمكن أن تكون فعالة مثل سمك السلمون أو مكملات زيت السمك التقليدية في تعزيز الصحة.