سامسونج تسرب أجهزتها القادمة Fan Edition.. الهاتف والجهاز اللوحي وسماعات الأذن

اكتشف زوار الموقع الأرجنتيني لشركة Samsung شيئًا غير متوقع إلى حد ما – صفحة منتج لسماعات الأذن Galaxy Buds FE الجديدة، إلى جانب صور الهاتف الذكي Galaxy S23 FE والكمبيوتر اللوحي Galaxy Tab S9 FE. وذلك لأن الشركة سربت أحدث أجهزتها Fan Edition، كما أشار SamMobile. تتضمن إحدى صور الهاتف الذكي تاريخ 4 أكتوبر على الجهاز، والذي يمكن أن يكون إشارة إلى الإعلان أو تاريخ الإصدار.

لم تترك الشركة أي مواصفات للهاتف والجهاز اللوحي حتى الآن. ومع ذلك، ورد أن Galaxy S23 FE وGalaxy Tab S9 FE قد تم ذكرهما بالاسم على الصفحة. هذا هو أقرب ما يمكن لشركة Samsung الحصول عليه من إعلان رسمي بدون بيان صحفي أو Unpacked.

ذكرت صفحة المنتج (التي أزالتها سامسونج) بعض التفاصيل حول Galaxy Buds FE، أول سماعات أذن Fan Edition من سامسونج. من المقرر أن تحتوي على محرك واحد مقاس 12 ملم وثلاثة ميكروفونات في كل سماعة أذن لتعزيز وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة ومكبر صوت ثلاثي الاتجاهات.

أثبتت أجهزة Samsung Fan Edition شعبيتها على مر السنين. إنها تميل إلى توفير ميزات قوية بسعر معقول أكثر من الموديلات الرئيسية للشركة. من الآمن أن نتخيل أن عددًا لا بأس به من الأشخاص سوف يتطلعون إلى اقتناء أجهزة FE لهذا العام.

في حين يبدو أن التسريب كان عن طريق الخطأ، لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن سامسونج عرضت عمدًا أحدث أجهزة FE قبل الإعلان الرسمي. تتصارع شركات الأجهزة الكبرى جميعًا لجذب انتباهك في هذا الوقت من العام. قبل أن تكشف شركة Apple عن تشكيلة iPhone 15 الأسبوع الماضي مباشرةً، أسقطت Google بعض الإعلانات التشويقية لأجهزة Pixel 8 وPixel Watch 2 – لن يقام حدث Pixel من Google حتى أكتوبر. لذلك، ربما كانت شركة سامسونج تبحث عن عناوين رئيسية تتضمن تسريبًا متعمدًا هنا (وفي هذه الحالة، من الواضح أنها نجحت).

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنه خطأ آخر غير مقصود للشركة. من المحتمل ألا يكون الأمر سيئًا أو ضارًا تمامًا مثل تسرب Xbox الضخم هذا الأسبوع، ولكنك تعتقد أن سامسونج ستعرف أفضل الآن على أي حال.