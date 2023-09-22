أزهري يعلق على قرار منع ارتداء النقاب في المدارس (شاهد)

عقب الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، على قرار منع ارتداء النقاب في المدارس.

وقال "سالم" خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إن المشكلة الأخطر في الجدل حول قرار منع النقاب في المدارس، أن يتحول النقاب- والذي هو قضية خلافية- إلى عقيدة، حيث أن الأدلة الشرعية ضد النقاب.

وأشار إلى أن هناك رواية وهي أن هناك امرأة جاءت إلى النبي محمد صلي الله عليه وسلم تهب لنفسها له لكي يتزوجها، فسكت عليه الصلاة والسلام وصعد وقلب النظر فيها"، مضيفا: "لكن وفى حال كان الوجه مغطى كما يدَّعي من يدَّعي بأن النقاب فرض، إذا النبي صعد النظر في ماذا؟، وهناك روايات عديدة غيرها".

وواصل سالم أن: “القضية تكمن في مشكلة اجتماعية، هي أن فعل الناس يجعل النقاب دينًا، وعندما يتم محاربته؛ فإن الشخص يحارب الدين، ويحرض على الفحش، حتى سمعت من بعض المشايخ السلفيين، يتهمون المرأة غير المنتقبة بأنها زانية، وهذه القضية قضية ثقافة مغلوطة تبث في المجتمع".

واختتم تصريحاته قائلا:" هناك شق كبير جدا في الفقه الإسلامي تاريخي، كان يناسب البيئات التي كانت موجودة في هذا الوقت، ولا يناسب العصر الحالي"، لافتا إلى أن القواعد الشرعية هي التي نركز عليها أما تتبع جزئيات الفقه ففيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل.