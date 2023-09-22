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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة مهدئة تساعدك على النوم بشكل أفضل

النوم
النوم

قامت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا بتسمية الأطعمة التي لها تأثير مهدئ، والتي من المفيد تناولها قبل النوم.

 

وقالت الدكتورة سولوماتينا إن الأطعمة "المهدئة" المفيدة قبل النوم تشمل مصادر غنية بالميلاتونين، وهي مادة تدعم الأداء الصحي للجهاز العصبي، وقدرته على التحول إلى الراحة والاسترخاء، وتشمل الأطعمة الغنية بالميلاتونين العنب والفراولة والموز والرمان والجزر والطماطم والقرنبيط والأرز والسلمون والبيض والجبن الصلب والجوز واللوز والعسل.

 

وفي معرض حديثها أيضًا عن الأطعمة "المهدئة" المفيدة قبل النوم، قامت سولوماتينا بتسمية منتجات الحليب المخمر، إنها ليست مفيدة للبكتيريا المعوية فحسب، بل توفر أيضًا التربتوفان، الذي بفضله يهدأ الجسم ويغفو بسرعة.

 

ويوجد التربتوفان أيضًا في لحوم الدواجن - لحم الدجاج الأبيض والديك الرومي.

 

ونصيحة أخرى من الطبيبة هي تناول السمك بشكل دوري على العشاء.، بفضل استخدامه يزداد إنتاج السيروتونين، مما يخفف من القلق والتوتر بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوز، وهو مصدر غني بالمغنيسيوم، يساعد في محاربة القلق.

 

في الليل يمكنك شرب مستخلصات البابونج والنعناع وبلسم الليمون، حيث أن له تأثير الاسترخاء على الجسم، وجرب أيضًا الهندباء مع الحليب والعسل.

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