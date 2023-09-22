خيسوس مطلب جماهيري في فلامنجو البرازيلي

أصبح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مطلبا جماهيريا لقيادة نادي فلامنجو البرازيلي في الأيام الأخيرة بعد اقتراب رحيله عن تدريب الهلال السعودي.

ويقع خيسوس في مرمى الانتقادات خلال الفترة الأخيرة لعدم القناعة بالمردود الفني له مع الهلال خاصة بعد التعادل مع ضمك في الجولة السابعة وخسارة صدارة الدوري السعودي.



وسبق أن تولى خيسوس قيادة فلامنجو وفاز معه بـ 43 مباراة من أصل 57، وتوج معه بـ 5 ألقاب.



وأطلقت جماهير الفريق البرازيلي مطالبات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعودة جيسوس مجددًا لتولي القيادة الفنية للفريق، والاطاحة بالمدير الفني سامباولي.



وانقسم عدد من جماهير فلامنجو ما بين تولي تيتي الادارة الفنية بعد رحيله عن تدريب المنتخب البرازيلي وبين جيسوس لما حققه مع الفريق من انجازات سابقة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة تحت قيادة خيسوس بينما يتصدر اتحاد جدة الترتيب بفارق نقطة.