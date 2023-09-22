حبس هاكر استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني في مركز العدوة

قررت نيابة مركز العدوة، حبس أخطر هاكر له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء تابع لشركات مختلفة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يحترف الهاكر الإلكتروني وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بنطاق محافظة المنيا، القيام أعمال جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأضافت تحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتحرى عنه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

بعد التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة، وخرجت قوة أمنية من ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وألقت القبض على المتهم .

وقد عثر ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع المتهم على هاتف محمول، وكشفت عمليات الفحص للهاتف المضبوط احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهة المتهم أمام ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بارتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال عملاء البنوك

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.