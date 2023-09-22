الخارجية الأمريكية تشيد دور مصر المحوري فى قضايا العالم

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، أن مصر تلعب دور محوري كبير في العديد من القضايا التي تخص العالم، خاصة ملف تغير المناخ.

ووجه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر إلى مصر لاستضافتها قمة "كوب 27"، في مدينة شرم الشيخ، مشددًا على أنه حضر قمة “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ، وكان الجهدل المبذول كبير جدًا للخروج بهذا الشكل.

وأوضح أن مصر حققت إنجازات كبيرة جداً في هذا الملف، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر وأمريكا واسعة جداً ومستمرة منذ 40 عاماً، كما أنها لا تقتصر على الناحية الدفاعية والعسكرية والأمنية فقط.

وأشار إلى أن هناك علاقة قوية بين الجيشين والمؤسسات الأمنية بين مصر وأمريكا، موضحًا أن هناك تعاون وعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في العديد من المجالات من بينها المجالات التعليمية والثقافية والتجارية.

وأشاد وزير خارجية أمريكا، بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحديات العالمية المشتركة، خلال جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقامة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.