منافسات قوية في بطولة منطقة القاهرة للخماسي الحديث

أقيمت اليوم الجمعة منافسات بطولة منطقة القاهرة للخماسي الحديث (درع عام منطقة القاهرة للثنائى) والتي أقيمت بنادي مدينة نصر الرياضي بالقاهرة.

شهدت البطولة اقبالا كبيرا على المشاركة من اللاعبين و الانديه ، وسط تنافس قوي من اللاعبين على حصد المراكز الأولى بالبطولة , فقد شارك اكثر من 900 لاعب ولاعبه في المراحل السنيه من 9 الي 17 سنه ، و يمثلون 23 هيئه مختلفه .

وحضر منافسات البطولة اليوم كل من اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث و قام بتوزيع الجوائز علي اللاعبين اصحاب المراكز الاولي في البطوله

و يدير البطوله أحمد فتحي مدير منطقة القاهرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة و أحمد عبدالحكيم مدير البطولة.



وأكد الدكتور عرفة محمود، رئيس منطقة القاهرة للخماسي الحديث ، أن البطولة تأتي ضمن خطة نشاط المنطقة للموسم الرياضي 2023 - 2024، و ضمن سلسلة بطولات رانك منطقة القاهره المؤهله لبطولة العالم للبياثل و الترياثل 2024 .

وتابع بأن المنطقة تنظم خلال الموسم الرياضي 3 بطولات ثنائي بجانب 3 بطولات ليزر رن وبطولة نهائي بياثل وترياثل لتحديد ترتيب الرانك لجميع اللاعبين .

واتم بان المنطقة قامت بتوزيع دروع علي جميع الهيئات المشاركه في البطوله و ميداليات لكل المشاركين في مرحلة تحت ٩ سنوات اولاد و بنات لتشجيعهم و حثهم علي الاستمرار في المشاركه في البطولات و دعمهم معنويا لبذل المجهود في البطولات القادمه.

من جانبه اشاد اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بجهود منطقة القاهرة في تنظيم البطولة والتي ظهرت بالشكل اللائق وسط حضور ومشاركة كبيرة من الهيئات الرياضية والأندية بإعداد كبيرة من اللاعبين ما يعكس انتشار رياضة الخماسي الحديث واتساع قاعدة المشاركة وفق رؤية الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.