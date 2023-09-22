الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة ببرونزية منيع ببطولة العالم والتأهل لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار بعد تحقيق عبداللطيف منيع الميدالية البرونزية ببطولة العالم المقامة بصربيا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وحقق عبداللطيف منيع الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 130 كجم للمصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2 في مباراة الميدالية البرونزية ليضمن التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس2024

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية