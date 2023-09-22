ورش تعليم رسم للأطفال بمكتبة مصر العامة أسيوط

تقيم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ العامة فرع أﺳﻴﻮط ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها ورش تعليم الرسم للأطفال، التي يتم تنظيمها بواسطة الفنان مينا ممدوح. تهدف هذه الورش إلى تعليم الأطفال فنون الرسم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

يقدم مينا ممدوح ورش فنية ممتعة وتفاعلية للأطفال، حيث يتعلمون الأساسيات والتقنيات المختلفة في الرسم من خلال الاستخدام المناسب للألوان والفرشاة. كما يتم تدريبهم على رسم الحيوانات، النباتات، والمشاهد الطبيعية بطريقة مبسطة ومبتكرة تناسب عمرهم.

تعد ورش التعليم الفني للأطفال فرصة قيمة لتنمية قدراتهم الفنية وتعزيز إبداعهم. يتمكن الأطفال من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الرسم، ويتعلمون كيفية التركيز وتطوير مهاراتهم البصرية والحركية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدهم هذه الورش على تعزيز الثقة في النفس وتحفيز الابتكار والتفكير الإبداعي.

يتم تنظيم هذه الورش في مركز فنون الأطفال، وتستمر لعدة أيام. يشارك فيها العديد من الأطفال الذين يعبرون عن اهتمامهم وشغفهم بالرسم. يقدم مينا ممدوح دعما وتوجيها شخصيا للأطفال، مما يساعدهم على تحقيق إبداعهم الشخصي والتطور الفني.

تعتبر ورش تعليم الرسم للأطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط فرصة رائعة للأطفال للتعرف على عالم الفن واكتشاف موهبتهم الفنية المحتملة. توفر هذه الورش بيئة تعليمية آمنة ومحفزة حيث يمكن للأطفال التعلم والتمتع بعملية الإبداع الفني.

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط نظمت ورش تعليم الرسم للاطفال