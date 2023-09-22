حبس المتهم بالتخلص من طالب ميت الخولى بالداقهلية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهم بقتل طالب زميله، بسلاح أبيض في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث.

وكان قد أقر المتهم أمام جهات التحقيق، بأنه كان يمازح صديقه، فتطور الأمر بينهما إلى مشادة تم تحولت إلى مشاجرة، فأقدم على تسديد طعنة إلى زميله الطالب، والتي تسببت في وفاته، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، والذي أفاد بأنه قد وردت له إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب، مقيم في قرية ميت الخولي بدائرة المركز وبها جرح نافذ بالصدر.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منية النصر لإجراء التحريات وجمع المعلومات وبسؤال "والدته" اتهمت "طالبا- مقيم بذات العنوان" بالتشاجر مع نجلها والتعدي عليه بسلاح أبيض بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب المزاح.

ومن جانبه تم إصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث منية النصر، من ضبط المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.