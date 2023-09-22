هل وجد تلسكوب جيمس ويب مصدر الكربون في أوروبا

قبل تدمير مركبة جاليليو الفضائية قبل عقدين من الزمن، اكتشفت عدة مواد كيميائية على سطح قمر المشتري يوروبا، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون. الآن، تشير دراستان باستخدام ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى أن ثاني أكسيد الكربون الموجود على سطح يوروبا جاء من المحيط المختبئ تحت قشرته الجليدية. علاوة على ذلك، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن أصله حديث جدًا - من الناحية الجيولوجية على الأقل.

أظهرت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام أداة قياس طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) الخاصة بالتلسكوب للعلماء أن ثاني أكسيد الكربون في يوروبا يكون أكثر وفرة في منطقة تسمى تارا ريجيو، أو "تضاريس الفوضى". في الصور أعلاه، سترى تارا ريجيو باعتبارها المنطقة الصفراء على يسار مركز القمر.

قالت إميلي مارتن، عالمة جيولوجيا الكواكب في المتحف الوطني للطيران والفضاء، لمجلة ساينتفيك أمريكان إن العلماء يعتقدون أن سطح تارا ريجيو الجليدي قد انكسر عندما أصبح الطقس دافئًا بدرجة كافية في وقت ما. أدى ذلك إلى ظهور المياه من المحيط تحت السطح، حتى أصبحت باردة مرة أخرى لتكوين منطقة من المياه الجليدية الذائبة. ومن الجدير بالذكر أن ملاحظات هابل السابقة للمنطقة تظهر أنها تحتوي أيضًا على ملح الطعام، مما يشير إلى أن المياه المالحة يمكن بالفعل أن ترتفع إلى سطح القمر.

إذا كان ثاني أكسيد الكربون الموجود في أوروبا يأتي بالفعل من محيطه بدلاً من النيازك أو مصادر أخرى، فإنه سينشئ تشابهًا كبيرًا بين كوكبنا والقمر. يعد أوروبا أحد الأجسام الموجودة في نظامنا الشمسي والتي تخضع للمراقبة لاحتمال توفر الظروف اللازمة لدعم الحياة. في أبريل من هذا العام، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مستكشف أقمار كوكب المشتري الجليدية (JUICE) لإجراء ملاحظات تفصيلية عن أقمار الكوكب الحاملة للمحيطات: جانيميد، وكاليستو، ويوروبا. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية يوروبا كليبر التابعة لناسا، والتي ستركز على إمكانية الحياة في محيط القمر، في وقت ما من العام المقبل.