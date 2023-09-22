النصر يتقدم على الأهلي بثلاثية مثيرة في الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو المثيرة المقامة بين الفريقين على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

تقدَّمَ النصر بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة صاروخية أرضية فشل الحارس إدوارد ميندي في التصدي لها.

جاء الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول برأسية رائعة ومتقنة من النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

في الدقيقة 30 تمكن فريق الأهلي من العودة للمباراة وتسجيل هدف تقليص الفارق الذي جاء بقدم اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه من تسديدة قوية، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النصر.

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تمكن النجم البرازيلي من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للنصر من تسديدة صاروخية.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكونًا من:

حارس المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس - ايمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: آندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

بينما بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي.

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا.

الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسيميان - روبيرتو فيرمينو.

يخوض فريق النصر المباراة محتلًّا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، إذْ فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.

بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، إذْ حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.