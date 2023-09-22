جاكوار تسجل الدخول لاستخدام شواحن Tesla

تنضم جاكوار إلى مرسيدس وPolestar وشركات صناعة السيارات الأخرى في اعتماد شواحن NACS من Tesla للسيارات المباعة في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية مع Tesla للوصول إلى أكثر من 12000 شاحن فائق "لعملائها الحاليين والمستقبليين" باستخدام المعيار .

وقالت في بيان صحفي: "الجيل القادم من سيارات جاكوار الكهربائية الفاخرة، الذي سيتم إطلاقه في عام 2025، سوف يشتمل على موصل NACS دون الحاجة إلى محول في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك"، مضيفة أنها ستعتمد معيار "المركبات و" أجهزة الشحن المنزلية، ومحولات المصدر والإمداد من Tesla لسائقي I-PACE بمجرد توفرها." أشارت جاكوار إلى أن تكنولوجيا البطاريات وإلكترونيات الطاقة الداخلية الخاصة بها ستعمل على تحسين معدلات الشحن لكل من الشواحن الفائقة الحالية من طراز V3 (250 كيلووات) من Tesla والشواحن الفائقة القادمة V4 (350 كيلووات).

كانت جاكوار هادئة في الآونة الأخيرة بشأن خططها للسيارات الكهربائية، لكنها أعلنت مرة أخرى في عام 2021 أنها ستصبح علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2025، مع طرح قسم لاند روفر ستة سيارات كهربائية جديدة في عام 2024 - كل ذلك كجزء من "إعادة تصور" شاملة. إستراتيجية. ستستخدم الشركة بنية كهربائية خالصة لتشكيلة سيارات جاكوار، لتحل محل السيارات العاملة بالغاز والهجين مثل XE وXF وE-Pace وF-Pace بإصدارات كهربائية بالكامل. وفي الوقت نفسه، ستقدم لاند روفر منصتين منفصلتين للسيارات الكهربائية والهجينة بالكامل.

لقد قام العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، إن لم يكن معظمها، بالتسجيل الآن لاستخدام شبكة Tesla Supercharger، بما في ذلك Fisker وFord وGM وHonda وJaguar وMercedes-Benz وNissan وPolestar وRivian وVolvo. وبحسب ما ورد يجري عدد من المحادثات، بما في ذلك فولكس فاجن وستيلانتس وهيونداي. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى شبكات أخرى NACs، بما في ذلك ChargePoint وElectrify America. ومؤخرًا، تلقت Tesla تمويلًا بقيمة 160 مليون دولار لتوسيع شبكة Supercharger الخاصة بها خلال العام.

كل هذا يظهر الحكمة في مناورة تيسلا منذ أكثر من عشر سنوات لجعل الشواحن الفائقة نقطة بيع قوية لمركباتها الكهربائية. والآن، أصبحت الشبكة سمة أساسية للشركات المصنعة الأخرى أيضًا، وهو ما قد يعود بالنفع على شركة تسلا.