الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. مؤتمر دولي لإعادة إعمار الشرق الليبي.. أكتوبر المقبل

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مؤتمر دولي لإعادة إعمار الشرق الليبي.. أكتوبر المقبل".

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة والعرس الديمقراطي القادم. 

"الوفد" تنفرد بنشر أخطر تحقيق استقصائي .. سيد درويش مؤلف نشيد "بلادي" وليس يونس القاضي.

مصر: السلام الشامل الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة. 

البورصة تسجل مستويات غير مسبوقة بتجاوز مستوى 20 ألف نقطة. 

"البرهان" يحذر من امتداد الحرب السودانية لدول أخرى ويطالب بتصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية. 

الجامعة العربية تثير أزمات وقضايا المنطقة أمام الأمم المتحدة.

الغرف التجارية تنتقد ارتفاع سعر السكر. 

3عاطلين يقتلون سائق تاكسي لسرقة سيارته ويدفنونه في مقابر الخليفة.

 

الوفد 

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