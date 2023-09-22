اقرأ غدا بالوفد.. مؤتمر دولي لإعادة إعمار الشرق الليبي.. أكتوبر المقبل

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مؤتمر دولي لإعادة إعمار الشرق الليبي.. أكتوبر المقبل".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة والعرس الديمقراطي القادم.

"الوفد" تنفرد بنشر أخطر تحقيق استقصائي .. سيد درويش مؤلف نشيد "بلادي" وليس يونس القاضي.

مصر: السلام الشامل الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة.

البورصة تسجل مستويات غير مسبوقة بتجاوز مستوى 20 ألف نقطة.

"البرهان" يحذر من امتداد الحرب السودانية لدول أخرى ويطالب بتصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية.

الجامعة العربية تثير أزمات وقضايا المنطقة أمام الأمم المتحدة.

الغرف التجارية تنتقد ارتفاع سعر السكر.

3عاطلين يقتلون سائق تاكسي لسرقة سيارته ويدفنونه في مقابر الخليفة.