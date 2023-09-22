نيللي كريم تتألق بكلاسيكة الزمن الجميل

خضعت النجمة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة مفعمة بالأناقة والنعومة لتعود من جديد الي كلاسيكية الزمن الجميل.

وبدت نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية ناعمة لتعيد ذكريات الأناقة والرقي لنجمات الزمن الجميل بتوقيع الكلاسيكية المفعمة بالوقار والانوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الأمام، صمم من قماش الساتان الناعم باللون الأسود، واكملت رقي إطلالتها بالجوانتي الشيفون القصير لتزينه بمجوهرات الفاخرة المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع وبرع خبير التجميل مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

يلّي كريم (18 ديسمبر، 1974 -) هي ممثلة و عارضة أزياء وراقصة باليه مصرية. ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة (1995) كراقصة باليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان آنذاك، بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج (2002)، وشاركها البطولة عامر منيب وحلا شيحة، ولعل أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال.

كما أن نيللي كريم تحتل مكانة هامة في الأعمال التلفزيونية المصرية خصوصا أعمال شهر رمضان، ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل سجن النسا (2014) رفقة الفنانة التونسية درة، ومسلسل تحت السيطرة (2016) ومسلسل لأعلى سعر (2017) مع النجمة زينة. ومن أهم أعمالها الدرامية مسلسل اختفاء (2018).

ولدت نيللي محمد السيد عطا الله في مدينة الإسكندرية، مصر، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم سوفيتية من روسيا. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت مع عائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها «كريم» و«يوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وبعده تزوجت من رجل آخر وانفصلت بعد فترة قصيرة، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وأنجبت ابنتان هما «سيليا» و«كندة» وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما. وفي 11 أغسطس 2021 تزوجت من لاعب الاسكواش هشام عاشور.