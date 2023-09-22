فيتامين د "فتاك صامت للكبد".. طبيبة تكشف مفاجأة

الاستهلاك غير المنضبط للفيتامينات يقوض الصحة، وفيتامين د بكميات كبيرة يشكل خطرا على الكبد، شاركت أخصائية الغدد الصماء البروفيسور إيكاترينا كريفتسوفا رأيها حول هذا الأمر.

في محادثة مع منشور "مساء موسكو"، علقت أحد أخصائي الغدد الصماء على رغبة الكثير من الناس في تناول الفيتامينات في الخريف لدعم مناعتهم، وغالبًا ما يتم تناول هذه الفيتامينات تحت انطباع الإعلان بناءً على نصيحة الأصدقاء.

تحدثت إيكاترينا كريفتسوفا بشكل قاطع ضد استخدام الفيتامينات باعتباره خطرا على الصحة.

وأشارت إلى: "نحن لا نعيش في أقصى الشمال، وليس لدينا داء الاسقربوط، الأمر الذي يتطلب دعم الفيتامينات".

وشددت الطبيبة على أنه ينبغي وصف مجمعات الفيتامينات فقط على أساس الدراسات السريرية، وأضافت كريفتسوفا أن الفيتامينات المتعددة غالبا ما تحتوي على جرعات ما قبل العلاج، وهي ليست فعالة بشكل كبير ولها تأثير مماثل للعلاج الوهمي بنسبة 60 %.

أما الفيتامينات المحددة فيمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، لذا فإن غرضها هو أمر فردي بحت.

هناك جرعات مختلفة، فمثلا فيتامين سي حتى 1 جرام لا فائدة منه قال أحد علماء الغدد الصماء إن تناول فيتامين د بجرعات عالية هو "فتاك صامت للكبد".

وأضافت كريفتسوفا أن جرعة زائدة من بعض الفيتامينات يمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان.