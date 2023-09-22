الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك
الزمالك

يواصل الزمالك استعدادته القوية لمواجهة الجولة الثانية من الدوري العام المصري، بعدما انتهت مباراة الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام بيراميدز.

واستطاع الفارس الأبيض أن ينجح في الخروج متعادلًا أمام بيراميدز، على الرغم من التأخر في النتيجة بهدف نظيف في الشوط الأول من خلال قائد السماوي عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة.

فيما جاء رد الزمالك قوي في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين متتالين عن طريق نبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي، قبل أن يتعرض مدافع القلعة البيضاء محمود علاء للطرد، بعدما حصل على بطاقتين صفراء.

بينما تعادل لبيراميدز رمضان صبحي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك المقبلة 

يلتقي الزمالك بنظيره المقاولون العرب في تمام السابعة من مساء الأثنين المقبل، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة 

تُنقل موقعة الزمالك أمام المقاولون العرب عبر قناة “أون تايم سبورت”، والحاصلة على حقوق بث دوري النيل لهذا الموسم 2023/2024.

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