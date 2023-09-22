«أم يوسف» أيقونة «العيش الفلاحى» بدهشور

فرن طين تشتعل النار أسفله، تجلس أمامه سيدة فى نهاية العقد الثالث من عمرها، ذات وجه بشوش وابتسامة راضية وعيون محبة للحياة، تبدأ يومها وتُنهيه بحمد الله عز وجل، ميرفت حسن أو «أم يوسف» كما تحب أن يناديها الآخرون، نموذج للمرأة الريفية المصرية الأصيلة، عمود المنزل التى تحمل على عاتقها مسئولية الكبير والصغير.

فى السابعة صباحًا، تبدأ «أم يوسف» يومها بإعداد الإفطار لأبنائها وزوجها، ثم نظافة المنزل وترتيبه وشراء ما يلزمها، لتتجه بعد ذلك لركنها الدافئ رمز الخير والبهجة والذى يعد أهم مظهر للريف المصرى الجميل، أصبحنا لا نراه إلا فى المسلسلات والأفلام حتى ظننا أنه تراث مندثر، الفرن الفلاحى.

«الفرن ده احنا اللى بنيناه من الطوب وطين أرضنا»، بهذه الكلمات بدأت «أم يوسف» حديثها، لتحكى عن صناعة الخبز الفلاحى ذى الرائحة التى تنعش القلب والروح، والمذاق المميز الذى لا يضاهيه أنواع الخبز كافة.

القمح الذهبى

بداية من حبات القمح الذهبى حتى خروج رغيف الخبز من الفرن، تكون مهمة ميرفت حسن خطوة بخطوة، إذ تقوم بطحن القمح بنفسها ليصبح دقيقًا أبيض ثم مرحلة العجن بالماء والخميرة، لتعمل بعد ذلك على تقطيع العجين كرات دائرية ثم فرده على «المطرحة» ورميه فى الفرن البلدى.

يدخل قرص العجين فى التسوية ثم ينتفخ من حرارة الفرن، ليخرج رغيف الخبز الفلاحى ساخنًا يفتح الشهية من رائحته وشكله المُثير.

مذاق ورائحة

وبسؤالها عن سر الصنعة، أكدت «أم يوسف»، أن الفرن الطين هو سبب الطعم المختلف، قائلة: «الفرن الغاز بيسلق العجين ويخلى العيش مالوش طعم، أما الفرن الفلاحى المحمى بالحطب بيسوى العيش على الهادى، عشان كدا العيش الفلاحى طعمه أحلى وصحى أكتر».

حلم يُراود «أم يوسف»

«نفسى أحفظ القرآن كله».. بهذه الكلمات اختتمت «أم يوسف» حديثها، إذ قررت صاحبة الـ38 عامًا، الالتحاق بالكُتّاب فى قريتها دهشور بمركز البدرشين، وتعلم القراءة والكتابة رغم كبر سنها، لتحقيق حلمها وحفظ القرآن الكريم.