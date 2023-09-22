عواصف رملية تُنهي حياة 3 أشخاص في إيران

تُوفي ثلاثة أشخاص على الأقل في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق "إيران"، جراء عواصف ترابية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية "لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان بلوشستان".

كما قال رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، إن ثلاثة أشخاص "لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية" هذا الأسبوع، كما "طلب 1346 شخصا الأيام الثلاثة الماضية المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".

وأشار إلى أن "المشاكل الصحية الأكثر شيوعا كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين، بين سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان".

الرياح القوية والعواصف الترابية

وقالت توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنها تتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن 21 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في مصنع للحديد بمحافظة قم.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية، حسين تقي: "للأسف، أصيب 21 شخصا بحروق بدرجات متفاوتة في هذا الحادث، وحالة أحد المصابين حرجة"، مشيرا إلى أنه "بعد إبلاغ مركز الطوارئ الطبية وإدارة الحوادث بالحادث، تم على الفور إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد العلاج الأولي تم نقل المصابين إلى مستشفى خيرين سلامات".

بدوره، أفاد سيد محمد جوادي سجادي، مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية قم، بأن انفجارا وقع في فرن صهر الحديد في مصنع ريزان للصلب، مؤكدا أن التحقيق جار في أسباب الحادث.