أبرزها زيت بذور الكتان.. أطعمة مفيدة لسرطان الثدي

سرطان الثدي هو السرطان الذي يتشكل في خلايا الثدي، بعد سرطان الجلد، يعد سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء في العالم، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي عند الرجال والنساء على حد سواء، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

وقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، ولقد زادت معدلات البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي، كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض آخذ في الانخفاض بشكل مطرد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل مثل الاكتشاف المبكر، واتباع نهج شخصي جديد للعلاج وفهم أفضل للمرض.

أطعمة مفيدة لسرطان الثدي

وجدت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة جيلف في أونتاريو أن الأسماك الدهنية غذاء ممتاز للوقاية من سرطان الثدي، وخلال التجارب، تجاوز حتى زيت بذور الكتان المعروف بقدرته على الشفاء.

وقال العلماء بعد اختبارها على الفئران إن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تقلل من حجم الأورام السرطانية بنسبة 60-70%، ويعتقد الأطباء أنه للوقاية من الأورام، يحتاج الناس إلى تناول 2-3 حصص من الأسماك الدهنية أسبوعيًا.

في إحدى التجارب، تم تغذية الفئران المصابة بسرطان الثدي (شكل HER-2) بأنواع مختلفة من أحماض أوميغا 3 الدهنية ونتيجة لذلك، وجد أن أوميغا 3 من الأسماك الدهنية له التأثير الأكثر قمعًا للأورام.

كما ساعدت المصادر النباتية للأوميغا 3 في وقف نمو الورم ولكن، كما تمكن الباحثون من إثبات ذلك، لتحقيق التأثير المطلوب، كان لا بد من استهلاكها بجرعات أعلى، وفي حين أن الأحماض الدهنية من الأسماك خفضت الأورام بنسبة 60-70٪، فإن الأحماض الدهنية من زيت بذور الكتان خفضت حجم الورم بنسبة 30٪.