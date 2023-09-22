محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في مدير مركز عمليات المحافظة

أدى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة، بمسجد الحق المبين بطور سيناء يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وائمة وقيادات الاوقاف، وسط جموع المصلين بطور سيناء.

كما أدى المحافظ واجب العزاء لأسرة المغفور له باذن الله يوسف محمد مدير مركز العمليات وادارة الأزمات بالديوان العام.

ثم قام المحافظ بزيارة المقابر وقراءة الفاتحة للفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لاسرته، كما قام المحافظ ايضا بقراءة الفاتحة والدعاء لموتى المسلمين جميعا.