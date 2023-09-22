حملة نظافة وتجميل لـمنشأت الرعاية الأساسية بصحة الفيوم

قامت مديرية الصحة بالفيوم اليوم الجمعه بتدشين حملة نظافه و تجميل لكافة منشأت الرعاية الأساسية.وتغيير جميع الأعلام التالفة والممزقة من علي كافة وحدات الرعاية الأساسية.وإرفاق ذلك بصور من أرض الواقع مع إستمرارية تقديم كافة خدمات المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات وكافة الأعمال التي تقدمها جميع المواقع ،دون توقف وبكامل طاقتها مع حسن إستقبال ومعاملة كافة المواطنين متلقي الخدمة الطبية.

تاتى هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد - رئيس قطاع الرعايه الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية.

وقد تم اليوم تدشين الحملة بجميع الادارات والوحدات الصحية.

ورشة عمل…

ومن جهه اخرى نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لتنشيط ترصد برنامج امراض الاسهال (ADI) المقام بمستشفي الفيوم العام وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة هانم عبد الرؤوف -مدير عام الادارة العامة لمكافحة الامراض المعدية بوزارة الصحة والسكان وباشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة مروة احمد فؤاد -مدير الامراض المعدية .

قام بالتدريب الفريق المركزي للتسممات الغذائية بقيادة الدكتورة انجي نشأت ومحمد ضيف وحضر الورشة 20 متدرب من فريق اشراف المديرية للأمراض المعدية والترصد و فريق الترصد باداره بندر الفيوم و فريق ترصد مستشفي الفيوم العام و مدير إدارة المعامل بالمديرية ومدير معمل المستشفي الفيوم العام وفريق العمل بالمستشفي بقسم الاطفال وعنايه الاطفال .

تم التدريب بقاعة التعليم الطبى المستمر بمستشفى الفيوم العام لمدة يوم واحد.

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