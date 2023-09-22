للمرة الأولى.. محرز ورونالدو وجها لوجه في مباراة رسمية

للمرة الأولى يتقابل النجمان رياض محرز وكريستيانو رونالدو في مباراة رسمية، وذلك في الكلاسيكو الذي يجمع بين النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل ملعب الأول بارك، مباراة النصر وأهلي جدة، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويتواجد الثنائي رياض محرز وكريستيانو رونالدو، في التشكيل الرسمي للفريقين في الكلاسيكو السعودي.

وتعد هي المرة الأولى التي يتقابل فيها النجمان على المستوى الرسمي، على الرغم من تواجدهما في الملاعب الأوروبية لسنوات عديدة.

مواجهة ودية

تقابل محرز ورونالدو في مواجهة واحدة على المستوى الودي في مباراة جمعت بين منتخبي الجزائر والبرتغالي في صيف 2018 وانتهت بثلاثية نظيفة لكتيبة رونالدو.

ويدخل النصر الكلاسيكو السعودي وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والهزيمة في مباراتين بإنطلاق المسابقة أمام التعاون ، الأتفاق، بينما يحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط كاملة عن إتحاد جدة متصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويبحث النصر وأهلي جدة عن نقاط المباراة الثلاثة للحفاظ على آمالهما في المنافسة على قمة الدوري السعودي للمحترفين.