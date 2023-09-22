"مش ذكاء اصطناعي".. كريستيانو رونالدو يحدث ضجة بسبب اليوم الوطني السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء احتفال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي حاليًا، برفقة زملائه في الفريق باليوم الوطني السعودي الـ 93 على طريقتهم، وكان رونالدو يرتدي الزي السعودي والأمر الذي أثار حالة من الجدل.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو يحتفل باليوم الوطني السعودي

نشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو وثق فيه طريقة احتفال اللاعبين بإحياء التراث الوطني، حيث ظهر كريستيانو رونالدو قائد الفريق وهو يرتدي البشت والشماغ ويمسك بالسيف، ، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.

ورافق كريستيانو رونالدو، لاعبي نادي النصر السعودي من بينهم اللاعب ساديو ماني، المنتقل حديثاً إلى صفوف النادي من نادي ليفربول الإنجليزي، وأرفق النادي الفيديو بتغريدة جاء فيها: "وطن لأبنائه وللعالم. هنا نحلم ونحقق".

كريستيانو رونالدو

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على احتفال كريستيانو باليوم الوطن السعودي

انتشر المقطع على نطاق واسع، وحصد في أقل من 10 ساعات أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة النصر الرسمية، وسرعان من انهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالأتي، " صار سعودي رسمي"، " خلاص يا كريس بقا ده انت سعودي اوي"، " هلا والله يا عم كريستيانو"، " هيصوم رمضان الجاي خلاص"، " سبحان مغير الاحوال"، "بقي عربي جدًا"، " انت ا متأكدين أن دا بجد مش ذكاء اصطناعي"، "دخلوا الإسلام بالمرة"، " حتى كريستيانوا بيسايس اموره"، " احلام العصر بدت تتحقق"، " الشيخ كريستيانو حياه الله"، " لابق له الزي السعودي"، " كريستيانو اعتقد اخد الجنسية بجد".

لم تكن هذه المرة الأولى

لم تكن هذه المرة الأولى الذي يحتفل فيها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بالمناسبات السعودية، حيث احتفل في فبراير الماضي بيوم وظهر بالثوب السعودي، المرودون، وقام بأداء رقصة العرضة السعودية.

كريستيانو رونالدو

ولم يكتف كريستيانو رونالدو بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب، والجدير بالذكر من المقرر أن اللاعب البرتغالي سفيراً لموسم الرياض المقبل، الذي ستشمل فعالياته متحف عن حياته وألقابه.