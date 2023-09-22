صور.. فعاليات سباقات الدراجات بمدينة دهب

شهدت مدينة دهب اليوم السباق الثاني بطول 170 كم والذى يبدأ من شرم الشيخ مرورا بمدينة دهب والعودة .

الحدث ينفذ للمرة فى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وهو عبارة عن ثلاثة سباقات بالدراجة .



قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه بترأس المشجعين من أهالى المدينة الذين تجمعوا فى نقطة العودة - كافيتريا Take five - بجوار كمين مدخل مدينة دهب .



وأستمر المشجعين فى التمركز بنقطة العودة طوال ساعات السباق فى حضور بعض مشايخ وعواقل المدينة الشيخ ناصر بريك والشيخ سالم حمدان وبعض مديرى الإدارات الخدمية - مدير إدارة الشباب والرياضة ومديرى مراكز الشباب بالمدينة والعصلة ، مدير إدارة التضامن الاجتماعى وبعض القيادات التنفيذية من مجلس المدينة .



خرج الأهالى للتشجيع إيماناً منهم بأهمية الحدث فى تنشيط السياحة وتسويق المدينة سياحيا وإعلاميا .