الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صور.. فعاليات سباقات الدراجات بمدينة دهب

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة دهب اليوم السباق الثاني بطول 170 كم والذى يبدأ من شرم الشيخ مرورا بمدينة دهب والعودة .

الحدث ينفذ للمرة فى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وهو عبارة عن ثلاثة سباقات بالدراجة .


قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه بترأس المشجعين من أهالى المدينة الذين تجمعوا فى نقطة العودة - كافيتريا Take five - بجوار كمين مدخل مدينة دهب .


وأستمر المشجعين فى التمركز بنقطة العودة طوال ساعات السباق فى حضور بعض مشايخ وعواقل المدينة الشيخ ناصر بريك والشيخ سالم حمدان وبعض مديرى الإدارات الخدمية - مدير إدارة الشباب والرياضة ومديرى مراكز الشباب بالمدينة والعصلة ، مدير إدارة التضامن الاجتماعى وبعض القيادات التنفيذية من مجلس المدينة .


خرج الأهالى للتشجيع إيماناً منهم بأهمية الحدث فى تنشيط السياحة وتسويق المدينة سياحيا وإعلاميا .

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